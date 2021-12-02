ريال مدريد يعزز موقعه في الصدارة بفوز شاق على بيلباو

2021/12/02 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً على حساب نظيره أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من الليجا، على ملعب " سانتياجو برنابيو ".ورفع ريال مدريد رصيده الى 36 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 7 نقاط مؤقتاً عن أتلتيكو مدريد، في حين تجمد رصيد بيلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن.

وكان الشوط الأول من المباراة قوي وسريع من كلا الجانبين، وخاصة من جانب بيلباو الذي خلق العديد من الفرص ولكن تيبو كورتوا كان بالمرصاد لجميع محاولات لاعبي الباسك.وفي الدقيقة "40" سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم، بعد كرة تهادت أمامه داخل منطقة الجزاء، لم يجد صعوبة في وضعها الشباك.وخلال الشوط الثاني، واصل الفريقين محاولاتهم على كلا المرميين، وسط أفضلية من جانب بيلباو الذي خلق الكثير من الفرص الخطيرة والسانحة للتسجيل، لكن كورتوا كان رجل المباراة الأول.

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