ريال مدريد يخطف فوزا ثمينا من بيلباو في الليجا

2021/12/02 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه لتحقيق الانتصار بهدف دون رد، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء الأربعاء، والمؤجلة من منافسات الجولة التاسعة بالليجا.وسجل هدف المباراة الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 40.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن.

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