طالبان تطارد عناصر الأمن الأفغان السابقين وتقتلهم عشوائيا

2021/12/02 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت طالبان عقب استيلائها على السلطة في أفغانستان بالعفو عن مسؤولي النظام السابق، لكنها سرعان ما أخلفت وعدها، وبدأت بملاحقتهم، وفق شهادات من أفغان وثقت عمليات قتل تتزايد بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد.

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