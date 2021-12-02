شاهد بالفيديو.. منطقة الشورجة بغداد - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١١٩



شاهد بالفيديو.. منطقة الشورجة بغداد - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١١٩
2021/12/02 | 01:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: mMhji__UHx4

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