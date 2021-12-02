دراسة جديدة تربط بين عدوى كورونا الشديدة وخطر الوفاة

2021/12/02 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت دراسة جديدة أخبارا سيئة لمن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الحاد حتى بعد شفائهم من المرض بعد أن أظهرت دراسة أنه يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة.

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