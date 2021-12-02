"موديرنا" تحدد موعد إعداد جرعة معززة تستهدف "أوميكرون"

2021/12/02 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال رئيس شركة "موديرنا"، ستيفن هوغ، إن شركته تملك القدرة على إعداد جرعة معززة من لقاحات كورونا تستهدف المتحور "أوميكرون"، للحصول على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة بحلول مارس.وأعرب هونغ عن اعتقاده بأن الجرعات المعززة التي تحمل جينات تستهدف بدقة وبشكل محدد طفرات النسخة الجديدة هي أسرع وسيلة لمعالجة أي انخفاض متوقع في فاعلية اللقاحات الموجودة.وأضاف في حديثه مع وكالة "رويترز": "لقد أطلقنا البرنامج بالفعل"، لافتا إلى أن الشركة تعمل أيضا على تطوير لقاح بكفاءة كافية للحماية من أربع نسخ متحورة من الفيروس.وتدلل المؤشرات الأولية على أن "أوميكرون" قد يكون أشد عدوى من النسخ المتحورة السابقة، في حين قال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا إن ملامح "أوميكرون" والبيانات الوبائية المبكرة تشير إلى قدرته على اختراق حصون المناعة التي يوفرها التطعيم، لكن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه.

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