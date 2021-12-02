2021/12/02 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، أنّها أوقفت رجلاً بشبهة دخوله خلسة مقرّ البرلمان في وستمنستر بالعاصمة لندن، في إنذار أمني يأتي في أعقاب هجومين "إرهابيين" شهدتهما المملكة المتحدة في الشهرين الماضيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة لندن توقف شخصا دخل خلسة مقر البرلمان البريطاني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة لندن توقف شخصا دخل خلسة مقر البرلمان البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).