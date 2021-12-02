بعد زيارة جانتس: الأبعاد الأمنية والاستراتيجية للعلاقات المغربية الإسرائيلية - عصمت منصور

2021/12/02 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_منصور أعلن وزير الأمن الاسرائيلي بيني جانتس من العاصمة المغربية الرباط، في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول/ نوفمبر 2021 ، عن التوقيع على اتفاق إطار أمني بين المغرب وإسرائيل، وهو اتفاق وصفه جانتس قبل ان ينطلق في رحلته الجوية المباشرة والعلنية " لأول وزير دفاع اسرائيلي" الى الرباط، بأنه " ذو طابع تاريخي" ، وأنه يهدف إلى " وضع حجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين البلدين" ستضمن البناء على العلا ......





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