حاجة تفرح بجد - اشرف عتريس

2021/12/02 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس -لسه فيها حاجة حلوة وده سبب وجودنا فى الحياة من غير ماننتحر ، هنشوف الجمال الحقيقى ونشاور عليه رافضين كل قبح يخلينا ندعم كل جيد وجديد محترم بثقافة واعية شديدة الوعى فى كل المجالات ، فنى وعلمى ومجتمعى ، من غير تزيد ولا توهم بالتفرد وجنون الطواويس وأمراض البارانويا ،نعم يا صديقى المبدع ،، النقد يحتاج ذائقة جمالية وموهبة وقدرة على التأويل بمفهوم فلسفى يحتويه النص وليست شهادات أكاد ......





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