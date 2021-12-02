اليوم.. {الإطار} يستضيف السيد الصدر بحضور المالكي

2021/12/02 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

كشف مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي عن أنَّ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سيكون بضيافة الاطار التنسيقي، اليوم الخميس.

وقال الركابي، في تصريح صحفي: إنَّ رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سيكون حاضرا في اللقاء إلى جانب السيد الصدر.

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