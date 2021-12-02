"استقالة" وزير المالية التركي.. وإردوغان يعين "نباتي" خلفا له

2021/12/02 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان مرسوما نشر في الجريدة الرسمية "قبل بموجبه استقالة وزير المالية، لطفي إلفان"، وعين نائبه نور الدين نباتي خلفا له.

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