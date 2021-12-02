2021/12/02 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقاد المهاجم المصري، محمد صلاح نادي ليفربول، الأربعاء، إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك.وأحرز صلاح هدفين، ليصبح ليفربول على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ارتفع رصيده إلى 13 هدفا في 14 مباراة في الدوري.ويبلغ معدل تسجيل ليفربول أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة حيث أحرز 43 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بعشرة أهداف على تشيلسي صاحب ثاني أقوى خط هجوم، بحسب رويترز.وتراجع إيفرتون إلى المركز 14 متقدما بخمس نقاط فقط على منطقة الهبوط واحتجت الجماهير ضد إدارة النادي وأطلقت صيحات الاستهجان ضدها بعد المباراة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على إيفرتون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على إيفرتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).