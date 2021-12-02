تحديات إقليمية تهدد مستقبل إيران.. والاتفاق النووي فرصة أخيرة

2021/12/02 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظر الشرق الأوسط إلى ما يجري في فيينا بقلق، لكن تقريرا نشره موقع "أتلانتيك" يقول إن على طهران أن تقلق أكثر، لأن ما سيجري في فيينا سيحدد بشكل كبير مستقبل إيران في المنطقة.

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