أستاذي... قالتْ، نصٌّ شعري - مديح الصادق

2021/12/02 | 05:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديح_الصادق أستاذي...



قالتْعلِّمني أبجديتَكَ التي بِها تميَّزتَوأفهِمْني ما تعنيهِ حروفُكَكأيِّ طفلٍ صغيرٍ يجهلُ ما حولَهُباللهِ عليكَ، افتحْ لي صدرَكَ، وارحمْ جَهلِيصغيرةٌ بينَ يديكَ، قُربَكَ أبغي لقربِكَ ألفَ حجَّةٍ، وحجَّةٍ أدَّعي ما خطَّتْ يدي صحِّحْهُ لي؛ مرَّةً، ومرَّةًأُضمِّنُ القصيدةَ أخطاءً افتعلتُها، حتّىأُعطِّرَ أنفاسي بما خطَطْتَهُوأُقبِّلَ باشتهاءٍ كلَّ ......





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