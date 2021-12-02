جدل الكرة الذهبية.. رونالدو يتفاعل مع تغريدة تنتقد منح الجائزة لميسي

2021/12/02 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للجدل الذي رافق فوز الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة، وكتب رونالدو تعليقا على تويتر اعتبر مثيرا بسبب ما احتواه من انتقادات لميسي.

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