التحالف السعودي يقصف أهدافا في صنعاء وصعدة

2021/12/02 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، توجيه "ضربات جوية دقيقة" في العاصمة اليمنية صنعاء، وفي مدينة صعدة، فجر الخميس، فيما قال إن الضربات "استهدفت أهدافا مشروعة".

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