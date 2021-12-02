2021/12/02 | 06:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rR8pxaWMfqE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مديرة هيئة رعاية الطفولة تتكلم عن أوضاع الأطفال في المخيمات العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مديرة هيئة رعاية الطفولة تتكلم عن أوضاع الأطفال في المخيمات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).