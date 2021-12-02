إرقام قياسية بإصابات كورونا في كوريا الجنوبية

2021/12/02 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أعداد حالات الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية مستوى قياسيا جديدا، الأربعاء، في حين أوقفت السلطات إعفاءات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين الذين يحملون شهادات تطعيم.

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