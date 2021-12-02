نشر صور زوجة محمد صلاح قبل وبعد.. مدرب مصري يرد على انتقاده ويوضح

2021/12/02 | 07:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار المدرب وخبير التغذية المصري، مينا سمير، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره صورا لزوجة محمد صلاح نجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قبل وبعد التزامها بنظام غذائي وتدريبي.

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