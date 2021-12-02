هيجل ومفهوم العقل الجدلي - علي محمد اليوسف

2021/12/02 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف التربية والحريةيرى هيجل الحرية على صعيد التفكير الفردي تمثل جانبها الذاتي.



اما ما يطلق عليه الروح الموضوعي فهو زيادة وعي الفرد للضرورة التاريخية التي تتفرع قسمين: بحث الفرد عن دور في دفع هذه الضرورة.



وهنا حسب هيجل تتضح علاقة الفرد بالدولة من ناحية والاخلاق من ناحية اخرى.



1 مرجعية هذا التفكير لدى هيجل انه كان يعتبر الدولة البروسية والعنصر الجرماني قبل توحيد المانيا هو الطبيعة الانسانوية التي يج ......





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