2021/12/02 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق لا الأزهر، ولا المفتي ولا وزير الأوقاف ولا أي حزب ديني، أو ذراعه أو فخذه أو رجله أو أي شيء آخر، يمكنه قيادة حركة التنوير والإصلاح الديني في مصر اليوم.



لماذا؟لأن المسؤولين عن الأزهر اليوم، يختلفون عن شيوخ الأزهر ورجاله السابقين.



أمثال حسن العطار، ورفاعة رافع الطهطاوي، ومحمد عبده، وعلي عبد الرازق، وطه حسين.



لأن هناك أزمة عقل في بلادنا، وخلط في معنى الدين والتدين.



الدين تحول في بلادنا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصلاح الديني يبدأ بالأزهر - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصلاح الديني يبدأ بالأزهر - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).