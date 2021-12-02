2021/12/02 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب "كويكب أكبر من المعتاد"، من كوكب الأرض، ومن المحتمل أن يمر الأسبوع المقبل قرب المدار، وتحديدا في 11 ديسمبر الحالي، وفقا لموقع "سينس أليرت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كويكب يقترب من الأرض الأسبوع المقبل.. ودراسة تحدد خطورته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كويكب يقترب من الأرض الأسبوع المقبل.. ودراسة تحدد خطورته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).