إيران ترد على إعلان التحالف بقيادة السعودية استهداف

2021/12/02 | 08:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، سعيد خطيب زادة، الأربعاء، على إعلان تحالف "دعم الشرعية" في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية عن استهداف منشأة سرية للحرس الثوري الإيراني في اليمن.

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