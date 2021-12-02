إيران.. تداعيات

2021/12/02 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت ثلاثة أسابيع على إقرار إيران لقانون السكان الذي سيسري لمدة سبع سنوات، ويضع قيودا إضافية على إتاحة وسائل منع الحمل والإجهاض، الأمر الذي وصفته منظمة هيومن رايتس وونس بأنه "ينتهك حقوق المرأة".

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