كلوب يكشف سر تألق ليفربول امام إيفرتون

2021/12/02 | 08:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، ان فريقه لعب بنضج وتعلم كيفية التعامل مع الأجواء الفريدة لمباريات القمة بعدما سحق مضيفه إيفرتون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال المدرب الألماني الفائز بالدوري في 2020 بعد عام من حصده لقب دوري أبطال أوروبا :" كان هذا أفضل أداء قدمه ليفربول في غوديسون منذ وصولي لتدريب الفريق.قدمنا بعض المباريات لكننا لم نكن بنفس الجودة التي كنا عليها الليلة، ولم نكن هادئين كما الليلة، ولم نكن مقنعين كما الليلة، ولهذا السبب فزنا بالمباراة، وأنا سعيد حقاً بالأمر".وتابع: "خضنا مباريات جيدة هنا لكن الأداء لم يكن بمثل هذه القوة.لم نشعر بالهدوء مثلما حدث اليوم، لم نكن مقنعين من قبل مثل الليلة ولهذا السبب فزنا بالمباراة وأنا سعيد للغاية بذلك".

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