2021/12/02 | 08:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انفجار قنبلة اليوم الأربعاء بموقع بناء في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، حسبما أوردت صحيفة “بيلد” المحلية الشعبية.وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المتضررين جروحه بليغة دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا..



4 جرحى جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ميونيخ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا.. 4 جرحى جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ميونيخ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا.. 4 جرحى جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ميونيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).