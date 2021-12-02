2021/12/02 | 08:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، الخميس، أن عام 2022 سيشهد انهاء ملف المستشفيات المتوقفة والمتلكئة وادخالها الى الخدمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعه NRT عربية، (2 كانون الاول 2021)، إن "اكثر من 50 مستشفى في البلاد وبسعات مختلفة ما بين 400 الى 100 سرير كان العمل فيها متوقفا منذ سنوات، وقد تمكنت اللجنة الخاصة المتكونة من وزارات التخطيط والمالية والصحة وديوان الرقابة المالية بمعالجة ملف المستشفيات المتلكئة والمتوقفة".

واضاف، أن "المستشفيات الكبيرة من سعة 400 سرير في محافظات كربلاء والنجف وذي قار والبصرة وواسط والمثنى وبابل، والمستشفيات ذات السعات المتوسطة في محافظتي الانبار وصلاح الدين"، فإن "النسبة الاكبر منها اصبحت جاهزة لاستئناف العمل فيها، فضلا عن انجاز بعضها ودخولها مرحلة التسليم والتشغيل".

واشار الهنداوي الى أن ""عام 2022 سيشهد دخول المستشفيات المتلكئة والمتوقفة الى الخدمة، وانهاء ملفها بشكل كامل، الامر الذي سيحسن من مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، لاسيما مع وجود مراكز متطورة لمعالجة الامراض السرطانية، ملحقة بهذه المستشفيات"، مبينا ان "العمل مستمر لمعالجة جميع الملفات المتعلقة بهذا القطاع المهم والحيوي".

"الصحيفة الرسمية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تحدد موعد انهاء التلكؤ في مستشفيات العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تحدد موعد انهاء التلكؤ في مستشفيات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).