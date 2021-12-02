2021/12/02 | 08:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتعوض خسائر اليوم السابق، حيث يراقب المستثمرون قرار أوبك+ بشأن سياسة الإمداد، لكن المكاسب توجت وسط مخاوف من أن يضر متغير فيروس “أوميكرون” بالطلب على الوقود.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يرتفع وسط مخاوف من اضرار فايروس”أوميكرون”على الطلب المركز الخبري الوطني.

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