2021/12/02 | 08:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نقل 30 من حيوانات وحيد القرن الأبيض من جنوب إفريقيا إلى رواندا في أكبر عملية نقل لهذا النوع على الإطلاق.وتتعرض هذه المخلوقات المهددة بالانقراض بشكل أساسي لتهديد الصيد الجائر من أجل قرونها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف تم نقل العشرات من حيوان وحيد القرن الضخمة على متن طائرة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف تم نقل العشرات من حيوان وحيد القرن الضخمة على متن طائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).