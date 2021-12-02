مجلة فرنسية: ماكرون وصف جونسون بأنه

2021/12/02 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه "مهرج"، وذلك خلال "محادثة خاصة"، وفقا لمجلة فرنسية.

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