“موديرنا” تعمل على تحضير جرعة معززة تستهدف أوميكرون في مارس

2021/12/02 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال رئيس شركة موديرنا ستيفن هوج، إنَّ شركته تملك القدرة على إجراء الاختبارات، وإعداد جرعة معززة من لقاحات كورونا تستهدف المتحور أوميكرون، للحصول على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة في أقرب […]

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