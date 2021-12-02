النفط يحصد مكاسب وسط مخاوف تأثر الطلب بأوميكرون

2021/12/02 | 08:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البنك المركزي الياباني من الألم الاقتصادي حيث تستجيب الدول بإجراءات احتواء أكثر صرامة.

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