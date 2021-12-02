2021/12/02 | 09:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام: طالبان تسيطر على 5 نقاط تفتيش إيرانية على الحدزد بين البلدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/02 | 09:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: طالبان تسيطر على 5 نقاط تفتيش إيرانية على الحدزد بين البلدين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام: طالبان تسيطر على 5 نقاط تفتيش إيرانية على الحدزد بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).