المرور تعلن آلية تسجيل المركبات غير الاصولية وتكشف مضمون اتفاقية مع الانتربول

2021/12/02 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، انضمام وزارة الداخلية العراقية الى اتفاقية امنية مع شرطة الانتربول الدولية، للكشف عن المركبات المسروقة المهربة الى البلاد.

وقال مدير تسجيل المركبات واجازات السوق في مديرية المرور العميد سالم غيث الدعمي في تصريح تابعه NRT عربية، (2 كانون الأول 2021)، إنَّ "الاتفاقية ستسهم بالحد من تهريب المركبات إلى البلاد لاسيما بعد أن تم تحديد حاسبة الكترونية بالتنسيق مع شرطة الانتربول".

واضاف أنَّ "الحاسبة تضم انواع وارقام المركبات المسروقة، وستتم اعادة المركبة المهربة والمسروقة إلى الدولة التي ابلغت عنها، وان تلك الدول هي الاخرى ستقوم بإعادة المركبات المسروقة والمهربة إلى خارج البلاد".

وبين الدعمي أنَّ "مديرية المرور العامة كانت قد اصدرت وفق القرار 48، تعليمات جديدة لتسجيل المركبات غير المسجلة وغير الاصولية ومنحت مدة شهرين لتسجيلها"، مشيرا إلى انه "تم وضع اسس قبل القرار منها أن تكون المركبة داخلة بشكل غير رسمي إلى البلاد، وان تكون غير مرسمة كمركيا، ولا توجد مستمسكات رسمية لها".

واشار إلى "ضرورة أن يقدم صاحب المركبة طلبا وتعهدا خطيا، بعدم وجود مستمسكات وانها غير مسجلة، لتقوم بعدها مديرية المرور بفحص المركبة للتاكد من سلامتها ومتانتها وأن يكون رقم الشاصي (حفر) وغير مطبوع وتدقيق حاسبة سرقات شرطة الانتربول ليتم بعدها دفع الرسوم الكمركية للمركبة وتسجيلها بشكل اصولي".

"الصحيفة الرسمية"

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