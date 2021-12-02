2021/12/02 | 09:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق ريال مدريد انتصارا صعبا على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة مبتعدا بـ7 نقاط عن أقرب مطارديه جاره أتلتيكو الذي لديه مباراة مؤجلة.في المقابل، توقف رصيد بيلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يحلق في صدارة “الليغا” بفوزه على بيلباو عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يحلق في صدارة “الليغا” بفوزه على بيلباو) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يحلق في صدارة “الليغا” بفوزه على بيلباو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).