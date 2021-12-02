التخطيط: عام 2022 سيشهد انهاء ملف المستشفيات المتوقفة والمتلكئة

2021/12/02 | 09:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة التخطيط، الخميس، أن عام 2022 سيشهد انهاء ملف المستشفيات المتوقفة والمتلكئة وادخالها الى الخدمة.المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال في تصريح صحفي إن “اكثر من 50 مستشفى في البلاد وبسعات مختلفة ما بين 400 الى 100 سرير كان العمل فيها متوقفا منذ سنوات، وقد تمكنت اللجنة الخاصة المتكونة من وزارات …

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