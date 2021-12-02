إيران تحرز تقدما على مسار تخصيب اليورانيوم رغم المحادثات

2021/12/02 | 09:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني في ثالث أيام محادثات إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن إيران تحرز تقدما على مسار تخصيب اليورانيوم.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت […]

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