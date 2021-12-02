غرامة على طبيبة بعد

2021/12/02 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت محكمة نمساوية غرامة على جراحة بعد "بتر الساق الخطأ" لمريض مسن.

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