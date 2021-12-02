2021/12/02 | 09:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية الأربعاء، من أن العالم يواجه “خليطاً ساماً” بسبب عدم كفاية التلقيح ضد كوفيد-19 ومستوى الفحوصات، مؤكداً أن ذلك يشكل أرضية ملائمة للمتحورات.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي إن “نهاية الوباء ليست مسألة حظ إنها مسألة خيار”.

وأضاف “على المستوى العالمي، لدينا خليط سام من ضعف تغطية اللقاح ومستوى الفحوصات المنخفض جداً، وهو أمر مؤات جداً لتكاثر المتحورات وتزايدها”.

يأتي هذا التحذير فيما أعاد ظهور المتحورة الجديدة اوميركون في نوفمبر (تشرين الثاني) إغراق العالم في الذعر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضي اوميكرون بأنها متحورة “مثيرة للقلق”، بالمستوى الأعلى.

تثير المتحوّرة قلق الخبراء لأنها تؤدي الى العديد من الطفرات التي يمكن ان تجعلها أكثر عدوى ومقاومة أكثر للقاحات.

وتُجرى الدراسات لتحديد ما إذا كانت هذه هي الحال بالفعل لكن من غير المرتقب أن تُظهر النتائج الأولية على الفور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: نقص التلقيح وانخفاض الفحوصات “خليط سام”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: نقص التلقيح وانخفاض الفحوصات “خليط سام”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).