هشام السهيل لـ/ نينا / : لقاء اليوم بلا اتفاق قبل بت المحكمة الاتحادية بالشكوى الخاصة بالانتخابات

2021/12/02 | 09:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب السابق هشام السهيل ان : لقاء اليوم بين قوى الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر..سيكون بلا اتفاق قبل بت المحكمة الاتحادية بالشكوى الخاصة بالانتخابات.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : نتمنى ان تسفر هذه اللقاءات عن انفراج للازمة.واضاف السهيل : نحن نراهن على حكمة بعض القادة ومنهم السيد عمار الحكيم الذي بذل جهودا جبارة لايجاد حلول لهذه الازمة.واوضح ان : الكل سينتظر قرار المحكمة الاتحادية واي اتفاق لايمكن ان يحدث قبل صدور قرارها بالمصادقة على النتائج والبت بالشكاوى المقدمة لها./انتهى3

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