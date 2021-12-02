الملكي يعزز صدارته لليغا بفوز صعب

2021/12/02 | 09:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على نادي أتلتيكو بلباو بهدف دون رد، مساء امس الأربعاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة بالليجا.وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 40.بهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن./انتهى3

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