منتخبنا الوطني يرفع وتيرة استعداداته لمواجهة البحرين

2021/12/02 | 09:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – حسين عماريواصل منتخبنا الوطني بكرة القدم تدريباته المكثفة استعداداً لمواجهة نظيره البحريني في تمام الساعة الواحدة من ظهر غد الجمعة لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر . وقال المنسّق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد زبير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "الفريق أجرى وحدة تدريبية خفيفة وبمساحات ضيقة واللعب على الأطراف للاعبين الذين لم يشتركوا في مباراة عمان اضافة الى الذين شاركوا كبدلاء في الشوط الثاني ".وبين زبير، أن" اللاعبين الذين خاضوا مباراة عمان لم يتدربوا بشكل كامل وانما كانت هناك تدريبات استشفائية وعلاجية" .واكد زبير، أن " المدرب بتروفيتش يعرف جيداً قوة الفريق البحريني فهو فريق منظم ويعترف بانه اقوى من فريق عمان وكان عقدة لمنتخبنا الوطني في السنوات الاخيرة ، ولكن لاضير من اعداد العدة بشكل كامل "، مضيفاً،أنه :" تمت دراسة الأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى وتم تشخيصها من قبل المحلل الفني علي النعيمي ومن قبل الجهاز الفني ".واختتم زبير تصريحه بالقول " لاتوجد عقدة في كرة القدم، بدليل مباراة قطر والبحرين هو اول فوز لقطر على البحرين من 18 عاماً ،وإذا ماطبق لاعبونا واجباتتهم بالشكل الصحيح فبامكانهم تحقيق نتيجة طيبة " .

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