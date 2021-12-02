2021/12/02 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ارتفعت صادرات العراق النفطية لشهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 5%، مع ارتفاع حصة العراق إلى 4.193 مليون برميل في اليوم.واظهرت بيانات لوزارة النفط العراقية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع صادرات العراق النفطية بنسبة 5٪ في نوفمبر المركز الخبري الوطني.

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