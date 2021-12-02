2021/12/02 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص تصديق عقد الزواج خارج المحكمة.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن (محكمة الاحوال الشخصية) ملزمة بتصديق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من القضاء بخصوص تصديق عقد الزواج خارج المحكمة المركز الخبري الوطني.

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