انطلاق الصفحة الثانية من عمليات تفتيش سلاسل جبال مكحول

2021/12/02 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت قيادتا عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، اليوم الخميس، انطلاق الصفحة الثانية من عملية تفتيش وتأمين في سلاسل جبال مكحول.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أطلع “النور نيوز” نسخة منه، أن “العملية انطلقت بمشاركة قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والجيش وقوة من طوارئ صلاح الدين واللوائيين ٣١ ، ٥١ بالحشد بأسناد طيران …

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