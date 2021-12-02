شاهد بالفيديو.. الجمهوريون يستنفرون في الكونغرس ضد ايران

2021/12/02 | 10:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7700M8Oghco

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