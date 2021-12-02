الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الأسبوع القادم

2021/12/02 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الاسبوع المقبل.

يتبع..

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