2021/12/02 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من الإطاحة بخمسة متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في بغداد.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقاه”المركز الخبري الوطني”، إنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة ب5 متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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