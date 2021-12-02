2021/12/02 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اقليم كوردستان.حيث إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي المركز الخبري الوطني.

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