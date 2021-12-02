بنزيما يمنح الريال انتصارًا صعبًا أمام بيلباو

2021/12/02 | 10:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا بهدف دون رد، أمام أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة بالليجا.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 40.

بهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد وكاد بنزيما أن يفتتح التسجيل مبكرَا في الدقيقة 7، حيث تلقى كرة عرضية من فينيسيوس جونيور داخل المنطقةوسدد على الطائر، لكن أوناي سيمون تصدى للكرة.

واستمرت محاولات الميرنجي، بتسديدة أخرى من كريم بنزيما تصدى لها سيمون في الدقيقة 12.

وجاء أول رد من أتلتيك بيلباو بتسديدة عبر إينيجو ليكوي مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، في الدقيقة 18.

وكاد إيناكي ويليامز أن يُسجل هدف التقدم لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 23، حيث سدد كرة اصطدمت بقدم ميليتاو ومرت بجانب القائم الأيسر لكورتوا.

وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة رأسية من راؤول جارسيا مهاجم أتلتيك بيلباو في الدقيقة 27، وبعدها بدقيقة سدد بنزيما كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى بيلباو.

وصوب توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، كرة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها أوناي سيمون على مرتين، في الدقيقة 37.

ونجح بنزيما في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 40، حيث سدد ماركو أسينسيو كرة تصدى لها سيمون وارتدت أمام لوكا مودريتش الذي مرر لبنزيما ليسكنها الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد داني جارسيا لاعب أتلتيك بيلباو كرة قوية ارتطمت بلوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 60.

وتصدى تيبو كورتوا لتسديدة قوية من نونيز لاعب أتلتيك بيلباو من على بُعد أمتار قليلة جدا، في الدقيقة 69.

وسدد فيسجا لاعب أتلتيك بيلباو كرة داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بوجه إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد الذي منعها من دخول مرمى الميرنجي في الدقيقة 86.

وفي الوقت بدل الضائع واصل أتلتيك بيلباو محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل، بتسديدة أخرى عبر زاراجا داخل المنطقة، لولا تصدي كورتوا الذي لعب دورًا مهمًا في تأمين النقاط الثلاث لريال مدريد.

المصدر: كووورة

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